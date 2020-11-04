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Spor Basketbol ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol ULEB Avrupa Kupası

Dolomiti Energia: 89 - Frutti Extra Bursaspor: 80

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:55:42 -
Basketbol ULEB Avrupa Kupası

ANKARA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımına 89-80 mağlup oldu.

İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Dolomiti Energia, ilk çeyreğini 30-17 önde götürdüğü mücadelenin devre arasına da 50-37 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutarak aradaki skor farkını koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyotunu 66-59 önde kapattığı karşılaşmayı 89-80 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 22 sayı üreten Dolomiti Energialı Kelvin Martin oldu.

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