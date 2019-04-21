Basketbol: Toplu sonuç Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 28. hafta mücadeleleri tamamlandı- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise play-off maçlarına devam edildi



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 28. hafta mücadeleleri tamamlandı. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise play-off maçları devam etti. Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Banvit-Beşiktaş Sompo Japan: 76-67 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 43-106

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Konyaspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 76-88

Bandırma Kırmızı-Finalspor: 88-80



- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Mardin Büyükşehir Belediye: 65 - Nesibe Aydın: 64 Bayraklı Belediyesi: 63 - Bursa BŞB: 58



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