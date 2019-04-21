Basketbol: Toplu sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 28. hafta mücadeleleri tamamlandı- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise play-off maçlarına devam edildi21 Nisan 2019 Pazar 20:05
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 28. hafta mücadeleleri tamamlandı. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise play-off maçları devam etti.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Banvit-Beşiktaş Sompo Japan: 76-67
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 43-106
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 76-88
Bandırma Kırmızı-Finalspor: 88-80
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Mardin Büyükşehir Belediye: 65 - Nesibe Aydın: 64
Bayraklı Belediyesi: 63 - Bursa BŞB: 58
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