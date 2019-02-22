Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi başladı22 Şubat 2019 Cuma 23:02
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi 8 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
OGM Ormanspor-Edirnespor: 108-74
Artvin Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 68-86
Düzce Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 85-83
Semt77 Yalova Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 76-87
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Urla Belediyespor: 70-66
A Koleji-Edremit Belediyesi Gürespor: 66-85
Bayraklı Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 69-78
Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 77-85
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