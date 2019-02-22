Basketbol: Toplu sonuç - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi başladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi 8 maçla başladı. Alınan sonuçlar şöyle:

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

OGM Ormanspor-Edirnespor: 108-74 Artvin Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 68-86 Düzce Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 85-83 Semt77 Yalova Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 76-87

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın-Urla Belediyespor: 70-66 A Koleji-Edremit Belediyesi Gürespor: 66-85 Bayraklı Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 69-78 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 77-85



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