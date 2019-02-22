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Basketbol: Toplu sonuç

- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi başladı

22 Şubat 2019 Cuma 23:02
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi 8 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


OGM Ormanspor-Edirnespor: 108-74

Artvin Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 68-86

Düzce Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 85-83

Semt77 Yalova Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 76-87


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Nesibe Aydın-Urla Belediyespor: 70-66

A Koleji-Edremit Belediyesi Gürespor: 66-85

Bayraklı Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 69-78

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 77-85


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:02
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