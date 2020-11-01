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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ertelenen maçlar dışında tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:00:17 -
Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası oynanan 4 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 3. haftası ertelenen maçlar dışında sona erdi.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş: 87-83

Empera Halı Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 76-87

Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 81-61

Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol: 98-79


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 72-67

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Nadir Gold İstanbul Basket-Bornova Belediyespor: 64-81

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