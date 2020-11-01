Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ertelenen maçlar dışında tamamlandı
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası oynanan 4 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 3. haftası ertelenen maçlar dışında sona erdi.
Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş: 87-83
Empera Halı Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 76-87
Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 81-61
Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol: 98-79
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 72-67
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Nadir Gold İstanbul Basket-Bornova Belediyespor: 64-81