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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5'er müsabaka yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 23:00:58 -
Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 3. haftasında ise 5'er maç oynandı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 70-76

Aliağa Petkimspor-Galatasaray: 83-64

Darüşşafaka Tekfen-Frutti Extra Bursaspor: 78-75

TOFAŞ-Fenerbahçe Beko: 103-104


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo: 60-82

BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 78-50

Samsun Canik Belediyespor-Nesibe Aydın: 57-100

Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor: 80-79

Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray: 73-84


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 66-70

Global Connect Travel Düzce-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 75-71

Semt77 Yalovaspor-Ankara Anadolu Basket: 76-67

Sigortam.net-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 70-68

BUDO Gemlik-Akhisar Belediye Basketbol: 80-81

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