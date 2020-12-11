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Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi
Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Valencia Basket: 76 - Anadolu Efes: 74

Yeniakit Publisher
2020-12-11 01:33:31 -
Basketbol: THY Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Valencia Basket'e 76-74 yenildi.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu, 23-19 Anadolu Efes önde geçti. Fakat ilk yarı, ev sahibi ekibin 40-38 üstünlüğüyle bitti.

Anadolu Efes, son 10 dakikaya 6 sayı farkla (54-60) önde girdi ancak Valencia Basket, Prepelic'in son saniyede attığı basketle sahadan 76-74 galip ayrıldı.

Valencia Basket'ten Tobey, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Anadolu Efes'te Micic ve Anderson 16'şar, Larkin ise 13 sayı kaydetti.

Anadolu Efes, 6. mağlubiyetini, Valencia Basket ise 8. galibiyetini aldı.

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