  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi
Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

ALBA Berlin: 89 - Fenerbahçe Beko: 63

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:00:23 -
Basketbol: THY Avrupa Ligi

BERLİN (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 89-63 yenildi.

Başkent Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.

ALBA Berlin’de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kalleş saldırı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı
Gündem

Kalleş saldırı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde düzenlenen kalleş terör saldırıda 2 jandarma personeli ve..
Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza
Gündem

Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev, ortak basın toplantısı düzenledi.
Altını olan vatandaşlar dikkat: Eğer bu olursa...
Ekonomi

Altını olan vatandaşlar dikkat: Eğer bu olursa...

Yatırımcılar son aylarda yaşanan hareketliliğin ardından altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini takip ederek, "Altın fiyatları i..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay