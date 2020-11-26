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Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi
Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Kızılyıldız mts: 64 - Anadolu Efes: 75

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:00:01 -
Basketbol: THY Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 75-64 yendi.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde geçen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 67-50 önde giden Anadolu Efes, salondan 75-64 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 6. galibiyetini elde etti.

Sırp temsilcisi karşısında 15 üç sayılık atışta isabet bulan lacivert-beyazlı ekipte, Shane Larkin 18, Adrien Moerman 17 ve Krunoslav Simon 11 sayı kaydetti.


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