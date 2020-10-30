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Spor Basketbol: Haftanın programı
Spor

Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:18:02 -
Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 6, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


31 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Aliağa Petkimspor-Galatasaray (Enka)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

1 Kasım Pazar:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş (Fethiye Beşkaza)

15.15 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)

17.30 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

20.00 Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


31 Ekim Cumartesi:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Nesibe Aydın (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

1 Kasım Pazar:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)

Not: Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


31 Ekim Cumartesi:

16.00 Mamak Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Mamak Belediyesi)

16.00 Global Connect Travel Düzce-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Ankara Anadolu Basket (90. Yıl)

17.00 Sigortam.net-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Ahmet Cömert)

17.00 BUDO Gemlik-Akhisar Belediye Basketbol (Gemlik)

1 Kasım Pazar:

16.00 İstanbul Basket-Bornova Belediyespor (Ahmet Cömert)

19 Kasım Perşembe:

17.00 Samsunspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

Not: Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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