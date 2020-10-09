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Spor Basketbol: Haftanın programı
Spor

Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:07:17 -
Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara)

15.15 Galatasaray-Beşiktaş (Sinan Erdem)

17.30 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)

11 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

11 Ekim Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Mehmet Sait Zarifoğlu)

14.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara DSİ Etlik)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

15.00 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Servet Tazegül)

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

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