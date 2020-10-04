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Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Hereda San Pablo Burgos: 85- AEK: 74 - İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos ekibi, organizasyonun şampiyonu oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:50:54 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

ATİNA (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu final maçında Yunanistan'ın AEK takımını 85-74 yenen İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos, turnuvanın şampiyonu oldu.

Atina'daki OAKA Spor Salonu'nun ev sahipliğinde 8'li final formatında düzenlenen organizasyonun şampiyonluk maçında Hereda San Pablo Burgos ile AEK karşılaştı.

Mücadeleye etkili başlayan Yunan temsilcisi, ilk çeyreği 14-24 önde bitirdi ancak ikinci çeyrekte hem savunma hem hücumda etkili bir oyun sergileyen Hereda San Pablo Burgos, soyunma odasına 49-36 üstün gitti. İspanyol temsilcisi, üçüncü çeyreğini 68-49 önde bitirdiği mücadeleyi 85-74 kazandı.

İspanyol ekibinde 18 sayı kaydeden Thaddus McFadden, maçın en skorer oyuncusu olurken, AEK takımından Tyrese Rice'ın 17 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Final maçından galip ayrılan Hereda San Pablo Burgos, FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu oldu.

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