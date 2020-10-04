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Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

JDA Dijon: 70 - Casademont Zaragoza: 65 - Fransız ekibi JDA Dijon, organizasyonda üçüncü oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 19:06:42 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

ATİNA (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu 8'li final üçüncülük maçında Fransa temsilcisi JDA Dijon, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 70-65 yendi.

Atina'daki OAKA Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında, JDA Dijon ile Casademont Zaragoza karşılaştı.

İlk çeyreği 21-19 önde bitiren Fransız temsilcisi, soyunma odasına 35-30 üstün gitti. JDA Dijon, üçüncü çeyreğini 57-44 önde bitirdiği mücadeleden 70-65 galip ayrıldı.

Fransız ekibinde David Holston 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Casademont Zaragoza'da Jason Thompson'ın 16 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonucun ardından JDA Dijon, organizasyonu üçüncülükle tamamladı.

Turnuvanın şampiyonu, bugün Yunan temsilcisi AEK ile İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos takımları arasında oynanacak final mücadelesinde belli olacak.


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