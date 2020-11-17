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Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Iberostar Tenerife: 85 - Galatasaray: 72

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:51:05 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında İspanya'nın Iberostar Tenerife ekibine deplasmanda 85-72 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım organizasyonda ikinci mağlubiyetini yaşadı. Iberostar Tenerife ise ikinci galibiyetini aldı.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Iberostar Tenerife 20-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan ev sahibi takım, soyunma odasına 45-25 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Iberostar Tenerife, üçüncü periyodunu 65-47 önde geçtiği karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.


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