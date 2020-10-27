  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Bilbao Basket: 72 - Pınar Karşıyaka: 81

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:59:37 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

İZMİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya temsilcisi Bilbao Basket'i 81-72 yendi.

Bilbao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda aradaki farkı 7 sayıya kadar (19-12) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 21-19 önde bitirdi. İkinci periyotta farkı 6 sayıya (28-22) yükselten Türk temsilcisi karşısında öne geçmeyi başaran Bilbao Basket, devreyi Alex Reyes'in basket faulden bulduğu sayılarla 46-42 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka'nın kendisini yakalamasına fırsat vermeyen İspanyol ekibi, periyodu 63-62 önde bitirdi. Son periyotta 33. dakikada Kennedy'nin faul atışlarından bulduğu sayılarla 68-67 öne geçtikten sonra üstünlüğü bırakmayan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 81-72'lik galibiyetle ayrıldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka'da 17 sayı kaydeden Amath M'Baye karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TBMM'de İslam düşmanı Macron için flaş karar! Tezkere kabul edildi
Gündem

TBMM'de İslam düşmanı Macron için flaş karar! Tezkere kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığının Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin tezkere kabu..
ABD yardımıyla iktidar olmak isteyenleri üzecek anket sonucu!
Dünya

ABD yardımıyla iktidar olmak isteyenleri üzecek anket sonucu!

Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devireceklerini söyleyen Joe Biden'ın oy kaybı devam ediyor. ABD'de 3 Kasım'da y..
Savunma sanayisinden önemli hamle! Anında tespit ederek etkisiz hale getiriyor
Teknoloji

Savunma sanayisinden önemli hamle! Anında tespit ederek etkisiz hale getiriyor

Boğaziçi Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi'nden güvenlik güçlerine yaklaşık 350 teslimat..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay