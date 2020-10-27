  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Türk Telekom: 98 - Hapoel Bank Yahav: 94

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:43:57 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Oskars Lucis (Letonya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Türk Telekom: Baldwin 9, Can Korkmaz 3, Dekker 9, Wiltjer 33, Eric 14, Erdi Gülaslan 14, Göktuğ Baş, Ercan Bayrak, Ennis 16

Hapoel Bank Yahav: Kramer 18, Phillip 12, Thomas 21, Hill 15, Zalmanson 2, Ariel 5, Braimoh 18, Blatt 3, Sirvydis, Sabban

1. Periyot: 25-23

Devre: 46-49

3. Periyot: 78-69

5 faulle oyundan çıkanlar: 34.47 Braimoh, 39.43 Hill, 39.59 Ariel (Hapoel Bank Yahav)


ANKARA (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Türk Telekom, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 98-94 yendi.

Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Türk Telekom 13-9 önde geçti. Dış şutlardan skor bulan rakibi karşısında boyalı alanda etkili olan Türk Telekom, ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üreten İsrail ekibi, 12. dakikada üstünlük kurdu: 28-30. Devre sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Hapoel Bank Yahav, soyunma odasına 49-46 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Türk Telekom, yakaladığı 11-2'lik seriyle 24. dakikayı 56-51 üstün geçti. Çeyreğin sonunda farkı çift hanelere (78-67) çıkaran mavi-beyazlılar, final periyoduna da 78-69'luk avantajla girdi.

Son çeyrekte 16-2'lik seri yakalayan İsrail ekibi, 34. dakikayı 85-80 önde geçti. Wiltjer'in skorer oyunuyla rakibini yakalayan Türk Telekom, son 3 dakikaya 88-87'lik üstünlükle girdi. İsrail ekibi Kramer'in 3 sayılık basketiyle bitime 2.7 saniye kala farkı 2 sayıya indirse de (96-94) serbest atışlarda hata yapmayan Türk Telekom, sahadan 98-94 galip ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden olay AK Parti iddiası
Siyaset

İYİ Partili vekilden olay AK Parti iddiası

İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti ve AK Parti arasında görüşmelerin başlayacağını öne sürdü.
İslamiyet'i seçip Müslüman olmuştu... Fransa'ya isyan etti
Dünya

İslamiyet'i seçip Müslüman olmuştu... Fransa'ya isyan etti

Hollanda'da İslamiyet'i seçip Müslüman olan siyasetçi Arnoud Van Doorn, Fransa'da ayyuka çıkan İslam düşmanlığına çok sert tepki gösterdi. V..
Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’
Aktüel

Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolanacağını ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay