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Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Spar Girona: 76 - ACS Sepsi: 54

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:56:35 -
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Özlem Yalman (Türkiye), Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya)

Spar Girona: Araujo 7, Gray 9, Oma, Reisingerova 12, Soler, Eldebrink 15, Elonu 8, Ferrari 2, Labuckiene 4, Palau 2, Vasic 17

ACS Sepsi: Gardner 24, Parau 3, Mandache, Pasic, Ruzickova 10, Ghizila, Kelemen, Pavlopoulou, Tobin 17

1. Periyot: 19-13

Devre: 31-28

3. Periyot: 52-42


KOCAELİ (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, Romanya'dan ACS Sepsi'yi 76-54 yendi.

İspanya ekibi bu sonuçla adını gruplara yazdırdı. Spar Girona'nın mücadele edeceği C Grubu'nda Rusya'dan UMMC Ekaterinburg, Letonya'dan TTT Riga, İtalya'dan Famila Schio ekipleri bulunuyor.

ACS Sepsi ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.


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