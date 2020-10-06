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Spor Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
Spor

Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Kupada çeyrek finalistler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:56:35 -
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

İSTANBUL (AA) - Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçları sona erdi ve çeyrek finalistler belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı.

Toplam 4 grupta 16 takımın mücadele verdiği organizasyonda gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.

Bugün oynanan maçlar sonucunda çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle oldu:

8 Ekim Perşembe:

13.00 Sigortam.Net-Global Connect Travel Düzce

15.15 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

17.30 Bornova Belediyesi-Semt77 Yalovaspor

19.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket

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