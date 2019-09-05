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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Brezilya: 84 - Karadağ: 73

05 Eylül 2019 Perşembe 13:05
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andres Gaston Bartel Maina (Uruguay), Michal Proc (Polonya)

Brezilya: Vitor Benite 9, Bruno Caboclo, Cristiano Felicio 14, Marcelinho Huertas 16, Didi Louzada 2, Leandrinho Barbosa 8, Alex Garcia 11, Rafa Luz 2, Marquinhos Sousa 13, Anderson Varejao 9

Karadağ: Milko Bjelica 9, Derek Needham 16, Petar Popovic 10, Dino Radoncic 6, Marko Todorovic 1, Bojan Dubljevic 10, Aleksa Popovic 5, Nemanja Radovic 2, Suad Sehovic 3, Sead Sehovic 3, Nikola Vucevic 8

1. Periyot: 19-20

Devre: 43-38

3. Periyot: 66-54


İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın F Grubu maçında Brezilya, Karadağ'ı 84-73 yendi.

Gruptaki tüm maçlarını kazanan Brezilya ikinci tura yükselirken, galibiyeti bulunmayan Karadağ son sırada yer aldı ve klasman mücadelesi verecek.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:05
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Brezilya
  3. F Grubu
  4. Karadağ

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