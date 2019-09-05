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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Kanada: 82 - Senegal: 60

05 Eylül 2019 Perşembe 12:30
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Dongguan

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Carlos Andres Peralta Ortega (Ekvador)

Kanada: Birch 6, Ejim 11, Joseph 24, Pangos 13, Phill Scrubb 3, Brady Heslip 6, Owen Klassen 2, Conor Morgan 3, Andrew Nembhard 5, Thomas Scrubb 1, Kyle Wiltjer 5, Kajami-Keane 3

Senegal: Dalmeida 7, Sambe 10, Mouhammad Faye 14, Ndour 9, Youssoupha Ndoye 7, Diop, Ndiaye 3, Momar Ndoye 1, Toure 5, Thiam 4

1. Periyot: 11-22

Devre: 33-32

3. Periyot: 59-46

5 faulle çıkan: 39.23 Owen Klassen (Kanada)


İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın H Grubu maçında Kanada, Senegal'i 82-60 mağlup etti.

Bu sonuçla ilk galibiyetine ulaşan Kanada ve grubu galibiyetsiz kapatan Senegal klasman maçları oynayacak.

H Grubu'nda mücadele eden diğer ekipler Litvanya ve Avustralya ilk iki maçını kazanarak ikinci tura çıkmayı garantilemişti.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:30
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Kanada
  3. Senegal

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