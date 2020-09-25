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Spor Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Spor

Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 61 - İzmit Belediyespor: 69

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:57:00 -
Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir Has

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Serdar Saraç, Yiğit Emre Şimşek

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 3, Kübra İmren Siyahdemir 21, Derin Yaya 9, Özge Yavaş 9, Gizem Başaran 6, Alexis Sade Prince 9, İdal Yavuz 2, Hind Ben Abdelkader 2

İzmit Belediyespor: Çağlanur Uzundurukan, Miray Şahin 4, Gülşah Duman 2, Kübra Erat 8, Elif Emirtekin 9, Egle Siksniute 18, Mlica Jovanovic 12, Clarissa Cristian Dos Santos 16

1. Periyot: 19-19

Devre: 35-33

3. Periyot: 47-45

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 69-61 yendi.

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