Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Beşiktaş TRC İnşaat: 62 - Nesibe Aydın: 83
Salon: Kadir Has
Hakemler: Serdar Ünal, Kemal Digilli, Umut Özgür Ergün
Beşiktaş TRC İnşaat: Şenay Zebyek 2, İrem Naz Topuz 3, Melisa Korkmaz, Nur Sezen Yavuz, Angelo Salvadores 20, Melek Uzunoğlu 9, Elif Bayram 17, Nisa Yalçın 6, Mia Draskicevic 5
Nesibe Aydın: Zeynep Koral, Katsiaryna Snytsina 16, Merve Uygül 5, Büşra Akgün 11, Gizem Kaymaz, Hülya Çoklar Asarcıklı 8, Zsofia Simon 6, Alis Kumsal Aslan, Melike Tuğba Oral 7, Ruthy Hebard 28, Harika Gözde Eldaş 2
1. Periyot: 24-20
Devre: 37-46
3. Periyot: 52-61
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci günü ilk maçında Nesibe Aydın, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 83-62 yendi.