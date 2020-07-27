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Aktüel

Başkentteki hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı Altındağ Belediyesi Satış ve Kesim Merkezi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında satışlar sürüyor - Günlük dezenfeksiyonun devam ettiği merkezde, alıcılar ve satıcılar sosyal mesafe kuralına uyarak kurban pazarlığı yapıp, alışverişlerini gerçekleştiriyor

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:20:00 -
Başkentteki hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediyenin modernize ettiği kurban satış ve kesim merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde satışlar devam ediyor.

Günlük dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği merkezde, alıcılar ve satıcılar sosyal mesafe kuralına uyarak kurban pazarlığı yapıyor alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Altındağ Belediye Meclis Üyesi Hasan Üzümlükaya, yaptığı açıklamada Kovid-19 önlemleri nedeniyle kesim işlerinin randevu sistemine göre yapılacağını söyledi.

Merkezde günlük 700 hayvan kesiminin gerçekleştirilebileceğini aktaran Üzümlükaya, satış merkezinin neredeyse tam kapasiteyle çalıştığını, satış rakamlarının geçen seneye kıyasla hemen hemen aynı olduğunu vurguladı.

Besicilerden Esat Gürkan ise satış rakamlarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, ''Pandemi etkilemedi. 120 hayvanla geldim, şu an elimde 5 hayvan kaldı.'' dedi.

Gürkan ayrıca, satış yeri ile kesim alanının aynı tesiste olmasının olumlu yansımasını gördüklerini anlattı.

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