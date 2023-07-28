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Yerel Başkent'te zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi
Yerel

Başkent'te zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2023-07-28 23:57:00 - 2023-07-28 23:59:21

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Aydan Caddesi üzerinde bulunan yokuşta meydana geldi. 34 FDZ 505 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Tuncay B. direksiyon hakimiyetini kaybederek yokuşta kırmızı ışığı bekleyen otomobillere çarptı.

Kazaya 10 araç karıştı

Yolun yokuş olmasından dolayı kazaya 10 araç karışırken olayda 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilirken cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin araçları kaldırmasının ve temizlik çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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