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Aktüel

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:34:25 -
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen operasyonda 9 bin 500 uyuşturucu nitelikli hap, 1 kilogram esrar, 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, şehre uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 bin 500 uyuşturucu nitelikli hap, 1 kilogram esrar, 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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