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Yerel Başkentte uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Başkentte uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 15:27:00 -
Başkentte uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde A.G., K.C.A. ve K.M.B. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıları bulundukları araçta yakalayan ekipler, A.G.’nin uyuşturucu maddeleri temin ettiği Y.P. ve A.Ö. çiftini de Yenimahalle ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 47 gram marihuana, 220 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 86 adet 9x19 mm çapında fişek, bin 592 adet uyuşturucu hap, 31 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi ve 46 bin 130 TL ele geçirildi.

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