Başkentte "Türkmenistan-Tarafsızlık Ülkesi" fotoğraf sergisi

ANKARA (AA) - Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı nedeniyle fotoğraf sergisi düzenledi.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov'un ev sahipliğindeki etkinlik, TÜRKSOY Genel Sekreterlik binasında gerçekleşti.

Etkinliğe, Kaseinov, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve birçok davetli katıldı.



Kaseinov, açılış konuşmasında, Türkmenistan'ın milli değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir devlet olduğunu ve ilk günlerinden itibaren tüm dünya ülkeleriyle barışçıl ve dostane ilişkiler kurma noktasında çaba sarf ettiğini söyledi.

"12 aralık 1995'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 185 ülkenin oy birliği ile 'Türkmenistan’ın daimi tarafsızlığı' kararnamesi kabul edilmiş ve geride kalan süre zarfında Türkmenistan bu statüsünü taviz vermeden sürdürerek tüm dünya devletlerinden büyük takdir görmüştür." ifadelerini kullanan Kaseinov, ülkesinin daimi tarafsızlığının 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Türk dünyasından 300 sanatçıyı bir araya getiren TÜRKSOY Ressamlar Buluşması'nın 1500 eserlik koleksiyonundan derlenen bir sergi hazırladıklarını kaydetti.

Büyükelçi Amanlyev, 2020'nin, ülkesinde "Türkmenistan'ın daimi tarafsız ülke yılı" olarak ilan edildiğini ve çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinlik düzenlendiğini söyledi.

"Kültür ve sanat alanı halk diplomasisinin önemli bir biçimi olmakla, Türkmenistan'ın uluslararası arenada küresel ilerici dönüşümleri başlatıcı ülke olarak tanınması bağlamında özel bir önem kazanmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Amanlyev, söz konusu alanların, Türkmen devletinin evrensel barış, refah ve sürdürülebilir kalkınma sağlanmasına yönelik uluslararası iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan dış politikasının uygulanmasında önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da "altı devlet tek millet" olduklarını kaydederek, Azerbaycan'ın kahraman evlatlarının işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarmak için mücadele ettiklerini belirterek, Azerbaycan'da cephede şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Ermenistan kuvvetlerinin sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına karşı, "Savaşın da bir ahlakı vardır, hukuku vardır." ifadesini kullanan Topçu, Azerbaycan'ın muzaffer olmasını diledi.

Topçu, Türkmenistan'a verilen daimi tarafsızlık statüsünün BM Genel Kurulunda 185 üyenin oy birliğiyle onaylandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Siyaset, ticaret, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda devam eden iyi ilişkiler sayesinde 'iki kardeş millet-iki devlet' olarak atiyi de beraber kucaklayacağız inşallah. Dünya dursun, sen dur ata yurdum Türkmenistan duasıyla sözlerime son veriyor, sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum."

Sergide, yerli ve yabancı fotoğrafçıların Türkmenistan'ın kültür ve doğal güzelliklerini anlatan fotoğrafları yer aldı.