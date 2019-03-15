Başkent’te Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bir dizi etkinlikler ile kutladı.

Kışla Yerleşkesi’ndeki etkinliklerin ilk günü ödül töreni ile başladı. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, 2018 ve 2019 yıllarında doçentlik ünvanı alan 8 doktora hediyeleri verildi. Ödül töreninin ardından Başkent Fotoğraf ve Sinema Kulübü tarafından çekilen fotoğraflar sergilendi, fotoğrafları seçilen hekimlere teşekkür belgeleri verildi.

Etkinliklerin açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, "Bugün 14 Mart 2019 Tıp Bayramı etkinliklerini başlatmış bulunuyoruz. Hepimizin Tıp Bayramını kutlarım" dedi.

Etkinliklerin ikinci gününde Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen "Medeniyetler Başkenti Anavarza/Anazarbos" isimli söyleşisini gerçekleştirdi. Etkinliklerin üçüncü gününde ise Prof. Dr. Mehmet Reyhan ve arkadaşları Türk Halk Müziği dinletisini sundu. Katılımcıların keyifli dakikalar geçirdiği dinletinin sonunda Prof. Dr. Mehmet Reyhan ve ekibine teşekkür belgeleri verildi. Etkinliklerin dördüncü günü olan 14 Martta Prof. Dr. Rikkat Koçak tarafından ‘’Homeopati’’ anlatıldı ve ardından pasta kesildi. Beşinci günü etkinliğinde ise Solist-Gitarist Arzu Sarar ‘’Nostalji Pop Şarkılar’’ dinletisini sundu.

Etkinlik programı ‘’Tıp Bayramı Balosu’’ ile son buldu.

14-16 Mart 2019 tarihlerinde Adana’da ilk defa düzenlenen Sağlık Festivaline, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi de katıldı. Yoğun ilgi gören festivalde katılımcıların sağlık konusunda merak ettikleri tüm konular hakkında bilgiler verildi.