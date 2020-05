Başkent’te Siteler esnafına ücretsiz maske

Altındağ’da korona virüs salgınıyla etkin mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, Siteler’deki esnafları unutmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Siteler esnafına 3 bin adet ücretsiz maske dağıtıldı.

Altındağ Belediyesi, Altındağ’da her yaştan ve her kesimden vatandaşların koronavirüsten korunması için etkili çözümler üretmeye devam ediyor. Mahalle mahalle temizlik uygulamasını ve her noktada dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, esnafları da unutmadı. Ankara’da mobilya denince ilk akla gelen yer olan Siteler’de çalışan esnaflara 3 bin adet ücretsiz koruyucu maske dağıtıldı. Siteler’deki dükkanları tek tek gezen Başkan Balcı ve Taklacı, esnafa “Hayırlı Ramazanlar” dilemeyi de ihmal etmedi. Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Başkan Balcı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Halk sağlığını korumak görevimiz”

Siteler’in hem Ankara hem de ülke ekonomisi için çok önemli bir bölge olduğunu belirten Başkan Asım Balcı “Siteler Altındağ için, Ankara için ve ülkemiz için çok önemli bir ekonomik merkez Türkiye mobilyasının kalbi burada atıyor. Burada üretimin durması demek, ekonomiye ciddi zararlar verir. Buradan evine ekmek götüren binlerce insan var, onların aileleri var. İçerisinde bulunduğumuz zor günlerde bile emek veriyor, her ne kadar azalmış olsa da, üretmeye devam ediyorlar. Onların sağlığını korumak da bizim görevimiz. Bu nedenle Mobilyacılar Odası Başkanımız ile birlikte, bugün Siteler’de 3 bin adet koruyucu maskeyi ücretsiz olarak esnaf kardeşlerimize dağıttık. Hem hallerini hatırlarını sorduk, hem de hayırlı Ramazanlar diledik. İyi günde de, kötü günde de Siteler esnafının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.