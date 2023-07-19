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Yerel Başkentte silahlı saldırı: 1 yaralı
Yerel

Başkentte silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 23:57:00 -
Başkentte silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı silahla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi Şehit Tugay Can Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi.

İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi olan Y.Ş., A.B.Y.’yi silahla vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaralı Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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