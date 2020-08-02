  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte piknik ve mesire alanlarında yoğunluk

Yeniakit Publisher
2020-08-02 15:55:02 -
Başkentte piknik ve mesire alanlarında yoğunluk

ANKARA (AA) - Başkentliler, Kurban Bayramı'nın 3. günü piknik ve mesire alanlarını doldurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar, kentteki park ve mesire alanlarında ailece açık havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar, Mogan Parkı başta olmak üzere bazı park ve mesire alanlarında piknik ve yürüyüş yaptı.

Ayrıca güvenlik görevlilerince sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar ikaz edilirken, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı