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Yerel Başkentte panik dolu anlar! Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar
Yerel

Başkentte panik dolu anlar! Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar

Ankara’nın Polatlı ilçesinde önlerini kesen şahısların uzun namlulu silahlarla ateş açtığı iki kardeş yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 20:08:00 - 2023-02-20 21:06:49
Başkentte panik dolu anlar! Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar

Ankara’nın Polatlı ilçesinde önlerini kesen şahısların uzun namlulu silahlarla ateş açtığı iki kardeş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, otomobille motosikletteki iki kardeşin önünü kesti.

Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar

 

Otomobilden inen saldırganlar, iki kardeşe uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda F.S ve E.S. yaralandı. Birinin durumu ağır olan kardeşler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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