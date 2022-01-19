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Yerel Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü
Yerel

Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtinde bir iş yerinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri büyük çapta hasar gördüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 07:30:00 -
Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

Alınan bilgiye göre, Bağlıca Mermeroğlu Caddesi'nde otomobil lastiği satılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli patlama meydana geldi.

Duvarları yıkılan binanın kepenkleri metrelerce uzağa savrulurken, bitişiğindeki oto yıkama ve unlu mamuller satılan iş yerlerinde de hasar oluştu. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler yan taraftaki dükkanlara sıçradı.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye personeli alevlere müdahalede bulundu, bu sırada da küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

İçeride bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi de yaralı halde kendini güçlükle dışarı attı. Yüzünde ve ellerinde yanık izleri bulunan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında, 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangını haber alarak gelen işletme sahipleri, gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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