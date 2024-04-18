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Yerel Başkent'te ilginç yolculuk! Trafikteki manzarayı görenler şaştı kaldı
Yerel

Başkent'te ilginç yolculuk! Trafikteki manzarayı görenler şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 21:23:00 - 2024-04-18 21:26:00

Ankara’nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün arka camından sarkan köpek görenleri şaşkına çevirdi.

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi İncesu Caddesi'nde meydana geldi.

Caddede seyir halindeki 06 BRP 939 plakalı bir minibüsün arka kapısının camından sarkan bir köpek, görenleri hayrete düşürdü.

Köpeğin tehlikeli yolculuğu minibüsün arkasından gelen bir başka otomobildeki vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

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