Başkent'te düğmeye basıldı: 10 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardığı bildirildi.14 Ağustos 2018 Salı 09:49
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları tespit edilen ve örgüt propagandasını yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
YORUM YAZ