Başkent'te düğmeye basıldı: 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları tespit edilen ve örgüt propagandasını yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.