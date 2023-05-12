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Yerel Başkent'te alt geçit sular altında kaldı
Yerel

Başkent'te alt geçit sular altında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 21:50:00 -
Başkent'te alt geçit sular altında kaldı

Ankara'da sağanak yağmur sonrası alt geçit sular altında kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara'da sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Başkentin bazı kesimlerinde su basmaları meydana geldi.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yollarda meydana gelen su basmaları nedeniyle şehrin bazı yerlerinde trafik aksamaları yaşanıyor. Bazı noktalarda araçların yarım metreyi aşan yağmur suyundan dolayı ilerleyemedikleri görüldü.

Yağış sadece trafiği değil bazı iş yerleri ve otoparkları etkiledi. Su basmalarına karşı vatandaşlar kendi imkanları ile tahliye çalışmaları yapıyor.

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