Başkent'te alt geçit sular altında kaldı

Ankara'da sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Başkentin bazı kesimlerinde su basmaları meydana geldi.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yollarda meydana gelen su basmaları nedeniyle şehrin bazı yerlerinde trafik aksamaları yaşanıyor. Bazı noktalarda araçların yarım metreyi aşan yağmur suyundan dolayı ilerleyemedikleri görüldü.

Yağış sadece trafiği değil bazı iş yerleri ve otoparkları etkiledi. Su basmalarına karşı vatandaşlar kendi imkanları ile tahliye çalışmaları yapıyor.