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Yerel Başkent’te 2 haftada 1566 şahıs enselendi
Yerel

Başkent’te 2 haftada 1566 şahıs enselendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü merkez ilçelerde yapılan asayiş uygulamalarında 536.727 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldığını belirten açıklamasında yakalanan 1.566 şahıstan 224'si tutuklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:11:00 -
Başkent’te 2 haftada 1566 şahıs enselendi

Yeni Akit  ANKARA

Ankara polisi 21 Ekim - 4 Kasım 2021 tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda, 1.566 şahısın değişik suçlardan yakalandığını belirterek 224'sinin tutuklandığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, 21 Ekim - 4 Kasım 2021 tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde genel uygulama yapıldığını açıkladı. Yapılan uygulamalarda, 536.727 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunun gerçekleştiğini belirtirken, 1.566 şahısın değişik suçlardan yakalandığını, bunlardan 224'sününde tutuklandığını duyurdu. Ayrıca 272.601 oto kontrol edildiği, 15 çalıntı otonun da bulunduğu aktarıldı. Açıklamada şu detaylara da yer verildi; 39 motosiklet ve 55 modifiyeli araca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa aykırılıktan, 2.885 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapılmıştır.

354 adet kaçak bandrolsüz sigara,
693 adet değişik çapta fişek,
30 adet kurusıkı tabanca,
21 adet belgesiz av tüfeği,
39 adet ruhsatsız tabanca,
5 adet ruhsatlı tabanca,
2 adet belgeli av tüfeği, 39 adet kesici ve delici alet ele geçirilmiştir.

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