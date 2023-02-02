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Yerel Başkentlilerin kar sevinci! Çocuklar kendini dışarı attı
Yerel

Başkentlilerin kar sevinci! Çocuklar kendini dışarı attı

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 23:04:00 - 2023-02-02 23:30:36

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara’da beklenen kar akşam saatlerinde etkili oldu. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri trafiğin olumsuz etkilenmemesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Çocuklar karda oynadı

Vatandaşlar karın keyfini fotoğraf ve video çekerek çocuklar ise karda kayarak ve oyun oynayarak çıkardı.

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