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Başkentin 'emzirme timine' yoğun ilgi

Emzirmeyle ilgili sorun yaşayan veya çeşitli sebeplerle bebeklerini emziremeyen annelere destek olmak için Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan "Emzirme Danışmanlık Timi", gün içinde 50'ye yakın çağrıya cevap veriyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:51
Başkentin 'emzirme timine' yoğun ilgi

Emzirmeyle ilgili sorun yaşayan veya çeşitli sebeplerle bebeklerini emziremeyen annelere destek olmak için Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan, "Emzirme Danışmanlık Timi" yoğun ilgi görüyor.

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, emzirme danışmanlık hizmetlerinin, il genelindeki birinci basamak sağlık hizmetlerini sunan Aile Hekimlikleri ve Bebek Dostu unvanına sahip hastaneler aracılığıyla yürütüldüğünü ifade ederek, ulusal değerlendirme ekipleri tarafından bu hizmetleri yürüten birimlerin de takip edildiğini belirtti. 

1 Ekim'de devreye giren Emzirme Danışmanlık Timi'nin çok kısa bir süre içinde yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Gülüm, "Türkiye'nin her yerinden çağrı alıyoruz. Ankara içerisine hizmet verebiliyoruz. Geri dönüşler de oldukça yüz güldürücü ve memnuniyet verici. Annelerin kafalarında emzirme ile ilgili en ufak bir sorun olduğu zaman telefonlarımıza ulaşıp bilgi alabilirler. İhtiyaç olduğu zaman eve gidilmesi gerekiyorsa bu tim tarafından da evlere gidip destek verilebiliyor." dedi.

Emzirme Danışmanlık Timi'ne "0552 959 76 96" numaralı hattan 24 saat ulaşılabileceğini ifade eden Gülüm, her geçen gün artış olduğunu, günlük 30 ile 50 arasında çağrıya yanıt verdiklerini bildirdi.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:51
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