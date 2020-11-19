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Ekonomi Başkentgaz'dan güvenli ve hızlı işlem için "mobil" çözüm
Ekonomi

Başkentgaz'dan güvenli ve hızlı işlem için "mobil" çözüm

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:27:04 -
Başkentgaz'dan güvenli ve hızlı işlem için "mobil" çözüm

İSTANBUL (AA) - Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için abone işlemlerinin büyük kısmının mobil ve online platformda yapılmasını sağlıyor.

Başkentgaz'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, "Başkentgaz Mobil" uygulaması ve e-Devlet Kapısı üzerinden abonelerine evlerinden çıkmadan işlemlerini kolaylıkla yapma imkanı tanıyor.

Ayrıca, Başkentgaz sosyal medya hesaplarında, aboneleri bilgilendirmek amacıyla bütün işlem adımları detaylı şekilde anlatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, Kovid-19 salgınının tüm dünyada kişilerin hayat tarzını ve günlük yaşantısını değiştirmeye mecbur bıraktığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geliştirdiğimiz Başkentgaz Mobil uygulaması ve e-Devlet entegrasyonuyla abonelerimiz işlemlerini mobil cihazlar üzerinden yapabiliyor. Abonelerimiz doğal gaz aboneliğiyle ilgili işlemlerin çoğunu evlerinden çıkmadan yapabilecekler. Virüsün yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak için mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden yapılabilen işlemler için şubelerimizde hizmet vermeme kararı aldık. Bu nedenle zorunlu olmadıkça şubelerimize gelinmemesini, gelinmesini gerektiren durumlarda ise abonelerimizin www.baskentdogalgaz.com.tr veya Başkentgaz Mobil uygulaması üzerinden randevu almasını tavsiye ediyoruz."

Yüksel, e-devlet entegrasyonuyla konut doğal gaz kullanım sözleşmesi, abonelik fesih başvurusu, abonelik ve fatura sorgulama işlemlerinin iki dakika gibi kısa bir sürede güvenle yapılabileceğini belirterek, daha fazla işlem imkanı sunan Başkentgaz Mobil'de abonelik işlemlerinin yanı sıra hizmet talebi oluşturma ve sorgulama, bilgi güncelleme, randevu işlemleri ve borç sorgulama işlemlerinin yapılabileceğini kaydetti.

Abonelerin iç tesisat randevu başvurularını da Başkentgaz Mobil üzerinden yapabileceklerine dikkati çeken Yüksel, ücretsiz indirilebilecek uygulamaya abonelerin güncel kişisel ve iletişim bilgileriyle giriş yapılabileceğini ve bilgilerini gerektiğinde güncelleyebileceğini ifade etti.

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