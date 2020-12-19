Başkent derbisinde Süper Lig'de 77. randevu

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 77. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak olan Ankara derbisinde mücadele 61 yıl öncesine dayanıyor.

Türkiye'nin şimdiye kadarki en yüksek ligleri 76 kez toplanırken, MKE Ankaragücü'nde iki köklü kulüp karşılaşması 28-26 öne geçti. İki takım arasında oynanan 22 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki başkent takımı, o zamanki adıyla Milli Lig'e ilk atamalarını 12 Eylül 1959'da Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda yaptı.

Bu maç, hakem Doğan Babacan'ın yönettiği ilk Süper Lig randevusu olarak tarihe geçti ve MKE Ankaragücü'nde 2-0 kazandı.

İki takımın lig tarihindeki en farklı galibiyetini MKE Ankaragücü kazandı.

Başkentin sarı-lacivertli tarafı, 10 Şubat 1991'de 7-2'lik farklı bir skorla sahadan ayrıldı. Bu maç aynı zamanda iki takım arasındaki en iyi skor derbisiydi.

Gençlerbirliği ise en farklı galibiyetini 5 Mart 2005'te rakibi karşısında 4-0'lık skorla kazandı.

7.5 yıl rekabeti kesintiye uğrattı

MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'den düşünce iki takım arasındaki rekabet askıya alındı.

MKE Ankaragücü, 2018-2019'da tekrar Süper Lig'de yer almasına rağmen, Gençlerbirliği o sezon TFF 1. Lig'de mücadele etti. İki takım, 7,5 yıl aradan sonra geçen sezon ligde tekrar yarıştı.

MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği yıllardır aynı stadyumu Ankara'da kullanıyor.

Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadyumu yıkılıncaya kadar iki köklü kulübe ev sahipliği yaptı. Bu stadyum yıkıldıktan sonra artık her iki takım da Eryaman Stadyumu'nda iç saha maçları oynuyor.

İki takım arasında bilinen en eski maç 1937 yılına dayanıyor.

1910'da kurulan MKE Ankaragücü ile 1923'te kurulan Gençlerbirliği'nin bilinen ilk maçı 21 Mart 1939'da oynandı.

Gençlerbirliği maçı Milli Set'te 4-2 kazandı.

Ankara'nın köklü iki takım Süper Lig 76 dış randevuları, Türkiye Kupası, Profesyonel Lig Ankara, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve alt lig derbisinde defalarca boy gösterdi.

Yaşar Kemal Uğurlu derbi yönetecek

Eryaman Stadı'nda yarın 13: 30'da başlayacak derbiye Yaşar Kemal Uğurlu liderlik edecek.

Ligdeki son iki maçı kazanarak kötü parkura "dur" diyen Ankara temsilcileri, yarın Eryaman Stadı'nda yarışacak.

Mert Nobre'nin ardından Mustafa Kaplan'ı antrenöre getiren Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü ile ilk 2 maçını kaybetti. Son iki haftada Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup eden Gençlerbirliği, 11 maçın ardından skorunu 11'e çıkardı.

Rakibi gibi teknik direktör değiştiren MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı yönetimindeki ilk iki maçını kazanamamasına rağmen son iki maçta 6 sayı attı. İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'u sahasında mağlup eden sarı-lacivertliler, 11 maçta 8 puan aldı.