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Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'dan karma eğitim açıklaması

Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 19:31
Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'dan karma eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın değerlendirmelerde bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum. Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz.

Kasım ayı içerisinde ikinci 100 günlük icraat programı açıklanacak.

YENİ ÖĞRETİM YILI

Pazartesi günü bütün güvenlik önlemlerini alacağız. Yeni döneme 60 bin temizlik, 20 bin sivil güvenlik görevlendirilecek. Öğrencilere yeni öğretim yılında başarılar diliyorum.

KARMA EĞİTİMİN KALDIRILIMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Karma eğitim sistemi devam ediyor. Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllük esasına bağlı olarak hem eğitim veren kurum açısından böyledir hem de oraya çocuklarını gönderecek aileler açısından, çocuklar açısından... Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak suretiyle bir demokratik görev yerine getirilmiş oluyor.

KURUL ATAMALARI

Yakın zamanda yapılacak. Bunları önemsiyoruz. Farklı kesimlerden katkı sunabilecek uzmanların yer alacağı kurullar sistemi olacak. Eğitimden, teknolojiye, kültür sanata kadar çalışmalar yapıldı. Yakında atamalar olaca

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 19:31
  1. İbrahim Kalın
  2. Karma eğitim

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