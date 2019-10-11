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Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan sözlerine ilişkin "Kürtler bu bölgenin ayrılmaz parçasıdır. Sizin mümessil vasıtanız değildir." dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 07:57
Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, Türkiye'nin "Amerika'nın en güvenilir müttefiklerinden Kürtlere" saldırı düzenlediği iddiasına, "Kürtler bu bölgenin ayrılmaz parçasıdır. Sizin mümessil vasıtanız değildir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kalın, mesajında Graham'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Kürtler bu bölgenin ayrılmaz parçasıdır, sizin mümessil vasıtanız değildir. Onlara karşı ilginiz, kendi emperyal ve yayılmacı ajandanızı yürütmek için. Siz PKK'nın dostusunuz, Kürtlerin değil. Gerçekten tutarlılığı olan hiç dostunuz var mı?"

"ABD ve İsrail için bir kabus"

Senatör Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtlere etnik temizlik yapacağı" iddialarına ilişkin, "Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin en güvenilir müttefiklerinden biri Kürtlere Türkiye'nin saldırısı, ABD ve İsrail için bir kabustur" mesajını paylaşmıştı.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 07:57
  1. ABD
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. İbrahim Kalın
  4. Lindsey Graham
  5. PKK
  6. Anadolu Ajansı

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