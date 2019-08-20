Başkanlardan cemevi incelemesi

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya kendisini ziyarete gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile birlikte ilçede yapımı devam eden cemevinde incelemelerde bulundu.

İzmir’in çiçeği burnunda iki belediye başkanı Fatma Çalkaya, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Balçova Alevi Bektaşi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Balçova’da yapımı devam eden cemevinde incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgi aldı. 850 metrekare alanda kurulu olan ve Balçova Dinler Bahçesi yerleşkesinin içinde yer alacak cemevi projesinin mimarı Nevzat Sayın ve projenin temelini atan önceki dönem Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, gruba cemevinin bölümleri ve mimarisi ile ilgili bilgi verdi.

Cemevinin Türkiye’nin en özel projelerinden birisi olduğunu ifade eden Foça Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Gerçekten özenle projelendirilen ve inşaatı yapılan bir inanç merkezimiz olacak. İçinde ibadet alanlarından yemekhanesine, sosyal donatı merkezlerine ve kütüphaneye kadar birçok işlevi barındıracak. Cemevi projemizin dostlarımız tarafından da çok beğenilmesi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu. Narlıdere Belediye Bakanı Ali Engin ise “Herkesin inancının gereklerini dilediği gibi yerine getirmesi açısından çok özel ve anlamlı bir proje olmuş. Fatma Başkanımı canı gönülden kutluyorum” dedi.