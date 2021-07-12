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Siyaset Başkanı tarif eden Kılıçdaroğlu yine "adayım" diyemedi
Siyaset

Başkanı tarif eden Kılıçdaroğlu yine "adayım" diyemedi

Ortada hiçbir sebep yokken her fırsatta erken seçim çağrıları yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine "aday olacağım" diyemedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 09:35:00 -
Başkanı tarif eden Kılıçdaroğlu yine "adayım" diyemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Adının geçtiği cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, adayın niteliklerini saydı ancak bir türlü aday olduğunu söyleyemedi.

Kılıçdaroğlu, "Son günlerde bir cumhurbaşkanlığı tartışması oluyor. Ali mi olsun, Veli mi olsun diye anketler geziyor ortalıkta. Önce ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanına koyup şunu düşünmesi lazım, 'bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı' asıl sorumuz bu olmalı. Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı. Ne olmalı? Cumhurun başkanı olmalı. Yani tarafsız olmalı. Yani bir partinin genel başkanı değil bütün vatandaşları kucaklamalı" dedi.

Bir de hakaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında da hakaretvari sözler sarfeden Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşma yapması doğru değil. Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz."

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