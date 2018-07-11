Başkan’dan ilk neşter

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair “1” numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer alırken, “2” numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi. “3” numaralı kararnamede ise kamu kurumlarındaki atama usullerine dair usul ve esaslar yer aldı.

SAĞLIKLI VE HIZLI HİZMET VERECEKLER

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığına bağlı faaliyet gösterecek.

VEKALET BAŞKAN YARDIMCISINDA

Kararnameye göre; Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

KADRO İHDAS VE İPTAL YETKİSİ

“2” numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan 3 numaralı kararnamede yer aldı.

Kararnameye göre; Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Başkan’ın kararı ile atama yapılabilecek. Cumhurbaşkanı’nın görevi sona erdiğinde Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların görevleri de sona erecek. 3 No’lu kararnameye göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. TSK’da albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar da Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

HİZMET OFİSLERİ KURULDU

Öte yandan; Teşkilat Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu.

Dijital Dönüşüm Ofisi, kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine edecek, milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli projeler geliştirecek, büyük veri analizi yapacak, öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirecek.

Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak. Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu da raporlayacak olan Ofis, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcıyı çalışmalar yapacak, İstanbul Finans Merkezi projesini yürütecek ve gelişmeleri takip edecek.

“İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ VE YATIRIM OFİSİ”

İnsan Kaynakları Ofisi ise Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkaracak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütecek. Yatırım Ofisi ise ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Ofisler Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri de yapacak.