Başkan’dan hem yatırım hem tasarruf paketi

EKONOMİ SERVİSİ

Önceki gün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılan 100 günlük icraat program, hem seçim döneminde vaat edilen projeleri, hem de devam etmekte olan 400 projeyi kapsıyor. Bu projelerden Yeni İstanbul Havalimanı, 29 Ekim’de hizmete açılacak. Diğer mega projelerden ‘Kanal İstanbul’ için ise güzergah belirlenirken yeni dönemde ilk kazmanın vurması bekleniyor. ‘Yerli otomobil’de fabrikanın kurulacağı yerin tespit edilmesi aşamasına gelindi.

SAVUNMADA ‘YERLİ VE MİLLİ’

Türk mühendislerin geliştirdiği İHA ve SİHA’ların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtındaki başarısı, ‘yerli ve milli’ silahın önemini bir kez daha ortaya koydu. Yeni dönemde savunmada da yerli ve milli yatırımlara ağırlık verilecek.

EKONOMİDE ACİL EYLEM PLANI

Ekonominin yol haritasını belirleyecek adımlar da programda yer alacak. Enflasyonla mücadele, kurdaki artış ve yüksek faiz konusunda reel sektörü rahatlatmak için atılacak adımların ilk 100 günde hayata geçirilmesi bekleniyor.

DOLAR TÜCCARI DA GERDİ

Döviz kurunun yükselmesi, yurtiçi tüketimle sanayi üretiminin hız kesmesi riskini artırıyor. Faiz ve yüksek enflasyon kıskacında olan üretici ve tüccarlar Başkan Erdoğan’ın bugün açıklayacağı 100 günlük icraat paketinde bu konuda alınacak tedbirlerin öncelikli olarak yer almasını istiyor.

AJANDADA ÖNE ÇIKANLAR

Yurtiçi tasarruf önlemleri öne çıkarılacak. Kamu tasarruflarının özel kesimde de alınması yönünde bir mesajın verilmesi bekleniyor.

Yatırımlar kısıtlanmayacak ancak verimlilik esaslı bir yol haritası belirlenecek.

Dövize endeksli malların (ithal) yerlisine özendirilecek tedbirleri de kapsayacak. Lüks tüketimde yeni vergi ayarlaması gündeme gelebilir.

Vatandaşların yastık altında tuttuğu tasarrufların mali sistemde değerlendirilmesi amacıyla yeni teşvikler hayata geçirilecek.