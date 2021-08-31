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Başkandan Balotelli'ye sert sözler: Ya adam ol ya da gelme
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Spor Başkandan Balotelli'ye sert sözler: Ya adam ol ya da gelme
Spor

Başkandan Balotelli'ye sert sözler: Ya adam ol ya da gelme

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli'ye 'Ya adam olursun bu tepkileri yapmazsın ya da bir daha gelme' dedik." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 09:43:00 -
Başkandan Balotelli'ye sert sözler: Ya adam ol ya da gelme

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Teknik Direktör Samet Aybaba'yla ayrılık süreçlerini, Balotelli konusunu ve Umut Meraş-Rıdvan Yılmaz haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Oturup konuştuk, düşüncelerimizi söyledik, anlaşarak ayrıldık. Allah yolunu açık etsin, bizim de Allah yolumuzu açık etsin. Balotelli'ymiş, Belhanda'ymış değil konu. Balotelli ile Samet Aybaba anlaşamadı. Ancak bu ayrılık Balotelli nedeniyle değil. Herkes onu deli sanıyor ama Kayseri maçını hatırlatayım size. Hikmet Hoca'yı orada teselli eden Balotelli'ydi."

"Anlaşamadıkları ortada. 60'ta çıkarıyorsun. Balotelli yüzünden yollarımızı ayırdık dersek yalan olur. Şu anda kendisi izinde, Balotelli'ye 'Ya adam olursun bu tepkileri yapmazsın ya da bir daha gelme' dedik."

"Bugün olsa yine Balotelli'yi alırdım. Balotelli yoldan geçen, altyapıdan çıkan oyuncu değil. Bu dünya yıldızı, sen bunu gidip 60'ta çıkarıyorsun. Ben olsam oyundan almam, oyunda tutarım. Bunlar oyunu her an değiştirebilecek oyuncular. Biz bilemeyiz, takımın başındaki hoca bilir kimin oynayacağına. Biz neticeye gidişata bakarız."

"Balotelli'nin Montella'dan haberi yoktu. Kendi ekibimizle oturduk ve konuştuk. Montella'yı Fenerbahçe de getirmek istedi. Emre Belözoğlu getirmeye çalıştı ama olmadı. Salı günü İstanbul'da olacak. Montella kadroyu beğendi. Eksikler var, nasıl oynayacak bilmiyoruz."

"Umut Meraş'ı biz alacaktık. Bonservis ve istediği ücretten olmadı ve Beşiktaş'a dedik ki 'Çekiliyoruz siz alın ama bize Rıdvan Yılmaz'ı verin'. Beşiktaş vermeyecekse keşke Umut'u biz alsaydık. Aramız açılabilirdi. Beşiktaş, Rıdvan'ı verirse güzellik yapmış olur. Beşiktaş ile aramızda problem olmaz."

Beyaz TV'ye konuşan Murat Sancak, "Balotelli'nin psikolojik sorunu var diyorlar ama kimin yok ki? Hepimizin psikolojik sorunu var." diyerek sözlerini noktaladı.

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