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Başkan Yüce’den UCI MTB Cup Maraton Serisi yarışlarına davet

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 13-15 Eylül tarihleri arasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ‘Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir’ sloganıyla gerçekleştirilecek UCI MTB Cup Maraton Serisi yarışlarına tüm sporseverleri davet etti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
Başkan Yüce’den UCI MTB Cup Maraton Serisi yarışlarına davet

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 13-15 Eylül tarihleri arasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ‘Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir’ sloganıyla gerçekleştirilecek UCI MTB Cup Maraton Serisi yarışlarına tüm sporseverleri davet etti.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 13-15 Eylül tarihleri arasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışlarına tüm Sakaryalıları davet etti. Bisiklet sporunda örnek bir tesise sahip olduklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, bisiklet sporunda Sakarya’nın isminin bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yaparak dünya sahnesine taşındığını ifade etti. Başkan Ekrem Yüce konuyla ilgili açıklamada, “Bisiklet kullanımının yaygınlaşması, bisiklet yollarının artması önem verdiğimiz gibi profesyonel anlamda bisiklet sporunun şehrimizde icra edilmesine de büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin en modern bisiklet tesislerinden bir tanesine sahibiz. Dünyanın sayılı tesisleri arasında yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz 2020’de Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonasına ev sahipliği yapmasıyla şehrimizin adını dünya sahnesine taşıyacak. Bu kapsamda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi 13-15 Eylül tarihlerinde UCI MTB Cup Maraton Serisi yarışlarına ev sahipliği yapacak. Tüm hemşehrilerimizi hafta sonu özel şovlar, gösteriler, yarışmalar, konserlerin de olacağı yarış organizasyonuna davet ediyorum” ifadelerini kullandı.


Ayçiçeği Bisiklet Vadisi 13-15 Eylül tarihleri arasında UCI MTB Cup Maraton Serisi yarışlarına ev sahipliği yapacak. 13Eylül Cuma günü saat 14.00’te yarış heyecanının başlayacağı tesislerde yarış sonrası Mehter takımı, halk oyunları dans topluluğu, BMX ve Birkan Polat motor gösterileri gerçekleşecek. Cuma gününün son etkinliğinde ise saat 20.00’da Sanatçı Rafet El Roman sevilen şarkılarını davetliler için seslendirecek. 14 Eylül Cumartesi günü motor gösterilerinin yanı sıra çocuk festivali ve çocuk sahne gösterileri gibi yarışmalar ile özel bisiklet gösterileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde olacak. 15 Eylül Pazar günü ise yarışlar tamamlandıktan sonra halk oyunları, mehter takımları gösteri sunacak, Sanatçı Emre Kaya’da sahne alacak. Organizasyon havai fişek gösterileri ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
  1. sanat
  2. konser

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