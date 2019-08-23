Başkan Yılmaz’dan pazar ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşlar ve esnaf ile Kurtbasan Pazarı’nda bir araya geldi.

Başkan Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, bu kez Sıracevizler Mahallesi’ndeki Kurtbasan Pazarı esnafını ziyaret etti. Alışveriş yapan vatandaşlara bereket, esnafa hayırlı ve bol kazanç dileyen Yılmaz, bölge halkının ve esnafın taleplerini dinledi, şikayetlerine kulak verdi.

Yıldırımlılara çevre dostu bez torba da dağıtan Başkan Yılmaz, “Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerini değer veriyoruz. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştireceğiz. Bu noktada esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelip onları dinleyerek, bizlerden isteklerini öğrenip, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye özen gösteriyoruz. Bizler istek ve ihtiyaçlara çözüm bulmak ve Yıldırım’a hizmetler üretmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz.” diye konuştu.

Ortak akıl vurgusu

Yıldırım Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışına sahip olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Daha modern ve yaşanabilir Yıldırım’ı oluşturmak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Yıldırım’ımıza hep birlikte katkı sunuyoruz. Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam edeceğiz. Hemşehrilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Bu şuurla pazar yerlerimizde kaliteyi artırmak için çalışıyoruz. Pazar esnafımıza rahat ve huzurlu bir satış ortamı sunarken, esnafımızın da hemşehrilerimizin de buralara önem vermesi, buraları temiz tutması ve kurallara uyması gerekiyor. Rabbim tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin.” ifadelerini kullandı.