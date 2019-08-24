Başkan Yılmaz’dan kadın cinayetlerine kınama

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kırıkkale ve Konya’da yaşanan kadın cinayetlerini kınadı.

Başkan Yılmaz, eşleri tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut ile Tuba Erkol cinayetinin, kadına yönelik şiddetin korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, kadına şiddetin, kadınların kaderi olmaması gerektiğini söyledi. Aile içi şiddet nedeniyle her yıl yüzlerce kadının hayattan koparıldığını vurgulayan Yılmaz, "Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazı kesilen ve yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Emine Bulut ile Konya’da yine eşi tarafından bıçaklanarak katledilen Tuba Erkol’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kızının yanında ‘ölmek istemiyorum’ feryadı ile yüreklerimizi dağlayan Emine Bulut cinayetinin ardından Tuba Erkol cinayeti de bizleri derinden sarsmıştır. Ne yazık ki, bu olayda da üç kardeş, babalarının annelerini öldürmesine şahit olmuştur. Bu vahşi cinayetleri kınıyorum. Kadın cinayetlerinin son bulması ve faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Kadın cinayetlerine ’dur’ demek adına ilçede çalışmalar yaptıklarını ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı’nı imzaladıklarını da hatırlatan Yılmaz, "Şiddetin her türlüsüyle sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. ‘Anne lütfen ölme’ diye ağlayan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun haykırışları ile annesinin öldüğünden habersiz olan Tuba Erkol’un kızının ‘ben annemsiz uyuyamam ki’ sözleri hiçbir zaman kulaklarımızdan gitmeyecek. Bir kez daha belirtmek isterim ki, sadece kadına değil her türlü şiddetin karşısında olmaya ve şiddete el kaldıran bir anlayışı benimsemeye devam edeceğiz" diye konuştu.